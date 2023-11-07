تبحث لجنة حولي في المجلس البلدي خلال اجتماعها الخميس برئاسة ناصر الجدعان كتاب وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن مدخل ومخرج منطقة الجابرية على طريق الملك فهد.



طلب وزارة الخارجية تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/389/ 18/ 2022 د4) بشأن تخصيص القسيمة رقم 38 بمنطقة غرب مشرف (منطقة السفارات) قطعة رقم 1 المخصصة مقرا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.



الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان، بشأن تعديل البند (ثامنا) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ 194/ 10/ 99) المتخذ في 199/12/21 بشأن المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص.



تصحيح الوضع التنظيمي لمحول كهرباء بضاحية مبارك العبدالله قطعة رقم 3.