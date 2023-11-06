استعرض مجلس الوزراء الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الحالي ودعا اللجنة التنسيقية الحكومية-النيابية إلى ترتيب أولويات المشروعات والاقتراحات بقوانين لمناقشتها ثم إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها

وكلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجار الله سرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة ووجهه لإعداد تصور لتحسين مستويات المعيشة لعاملي القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازه قبل نهاية العام الحالي.

كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار لإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية.