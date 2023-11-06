وقف إطلاق النار في القطاع «يزداد إلحاحاً على مر الساعات»





وكالات: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مشيرا إلى أن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن.



وأضاف في كلمة له من نيويورك، أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة، مشددا على ضرورة دخول المزيد من الغذاء والدواء، مؤكدا أن معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب.



كذلك عبر عن قلقه من اتساع الصراع الدائر إلى مناطق أخرى في العراق وسورية، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، وأكد على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار في غزة «يزداد إلحاحا على مر الساعات».

وأضاف: أنضم إلى أسرة الأمم المتحدة في الحداد على 89 من زملائنا في «الأونروا» قتلوا في غزة.

وأبدى غوتيريش قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها.