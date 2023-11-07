محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست عقدا لبناء خطوط تدفق الحقن في حقول النفط على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات الكويتية، موضحة أن قيمة العقد تبلغ 80 مليون دولار، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.

ويشمل نطاق العمل في المشروع إنشاء أعمال خطوط تدفق الحقن، وتركيب محابس الخطوط الساخنة، وتركيب وصلات رأس البئر، وحفر آبار الحقن، وتمديد الرؤوس والمشعبات القائمة، وأعمال الأنابيب، وأعمال التصنيع، وأعمال اللحام، وبناء المرافق المرتبطة بها.

تجدر الإشارة الى أن الدعوة لتقديم العطاءات كانت قد صدرت في الأصل يوم 7 نوفمبر 2021 على ان تقدم العروض في موعد غايته 15 فبراير 2022، وقالت المجلة انه بعد عدة تأخيرات، تم في نهاية المطاف طرح المناقصة الخاصة بالمشروع في الربع الثالث من العام الماضي. وتعرف خطوط التدفق في صناعة النفط والغاز بأنها عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر نفطية واحدة بمشعب أو معدات معالجة.

وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية، ويمكن أن يتم بناؤها على اليابسة أو تحت الأرض. وتربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمجمع في حقول النفط والغاز الكبيرة، بينما يقوم خط التجميع بنقل التدفقات من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى منشأة النقل أو السفينة. وقد طرحت شركة نفط الكويت منذ بداية عام 2020 العديد من مشاريع خطوط التدفق، وتقل قيمة الكثير من هذه المشاريع عن 100 مليون دولار، على الرغم من أن بعض عقود المشاريع الأكبر حجما تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار.