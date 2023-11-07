1.27 تريليون دولار صادرات الشرق الأوسط خلال 2021.. تصدرتها الإمارات بـ 296 ملياراً

العراق أكثر دول المنطقة اعتماداً على صادرات النفط.. والإمارات الأكثر تنوعاً بين دول الخليج



علاء مجيد



رغم الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، تسيطر صادرات النفط ومشتقاته وصناعاته البتروكيماوية على الميزان التجاري لدول الشرق الأوسط التي بلغت إجمالي قيمة صادراتها نحو 1.27 تريليون دولار، في عام 2021 متفوقة بتلك القيمة على إجمالي صادرات قارتي أفريقيا وأميركا الجنوبية، بينما تخلفت عن كل من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.



وجاءت الكويت في المرتبة السادسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بصادرات بلغت إجمالي قيمتها 58.2 مليار دولار، وسيطر النفط الخام الذي بلغت قيمة صادراته في ذلك العام 40.1 مليار دولار، على النصيب الأكبر بمساهمة فاقت 69% من إجمالي قيمة صادرات البلاد.



وفي مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط، احتلت الإمارات الصدارة بإجمالي قيمة صادرات بلغت 296 مليار دولار، ولكن تنويع الاقتصاد الإماراتي كان واضحا، حيث بلغت قيمة صادرات النفط الخام 58.5 مليار دولار، بما يمثل نحو أقل من 20% من إجمالي ميزان الصادرات.



لكن المشهد كان مختلفا في الميزان التجاري للسعودية الذي بلغت قيمة صادراته 256 مليار دولار في 2021 احتل بها المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد الإمارات، حيث بلغت إجمالي قيمة صادرات النفط الخام 138 مليار دولار، الذي استحوذ على 54% من إجمالي الصادرات.



وبعيدا عن الدول النفطية، حلت تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات إجمالية بلغت 234 مليار دولار، لكن أهم صادراتها كانت السيارات بإجمالي 10 مليارات دولار، ما يعكس حجم التنوع في طبيعة السلع والخدمات المصدرة للخارج حيث لم تمثل السيارات سوى نحو أقل من 5% من إجمالي قيمة الصادرات.



وحلت قطر في المرتبة الرابعة بصادرات بلغ إجمالي قيمتها 94.7 مليار دولار، وكان الغاز أهم صادراتها بقيمة 57.2 مليار دولار، ليسهم بنحو أكثر من 60% في إجمالي قيمة صادراتها ويوضح مدى تركز اقتصاد الدولة وحاجته للتنويع.



وكانت العراق أكثر الدول اعتمادا على النفط، ما يعكس مدى تدهور اقتصادها الذي كان أكثر تنوعا في الماضي، حيث احتلت المرتبة الخامسة بقيمة صادرات إجمالية بلغت 81.1 مليار دولار، لكن النفط الخام وحده استحوذ على 89% من إجمالي تلك القيمة حيث بلغت إجمالي صادراته 72 مليار دولار في العام 2021.



وآخر دول الخليج في الترتيب، جاءت سلطنة عمان في المرتبة السابعة بصادرات بلغت إجمالي قيمتها 56.9 مليار دولار بدعم من صادرات النفط الخام البالغة 24.2 مليار دولار، والتي استحوذت على أكثر من 42% من إجمالي الصادرات.



ويعكس حجم صادرات مصر التي جاءت في المركز الثامن بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليار دولار، حجم الضعف الذي يعانيه الميزان التجاري للدولة الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان والتي تعتمد كثيرا على الاستيراد في سد احتياجات نحو 104 ملايين نسمة من السلع الاستراتيجية، ورغم تنوع اقتصادها، كانت صادرات المنتجات البترولية المكررة الأكبر بين باقي الصادرات بقيمة بلغت 4.8 مليارات دولار.



ويمثل الشرق الأوسط ثلث إنتاج النفط العالمي، حيث ينتج أكثر من 30 مليون برميل يوميا. ويوجد في المنطقة خمسة من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم.