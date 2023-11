أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن تقديم تكنولوجيا متطورة «Express Routes» للارتقاء بتجربة محبي الألعاب الإلكترونية والحرص على تقديم تجربة سلسة لهم.



تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع بداية شهر الألعاب الإلكترونية، الذي يمتد طوال شهر نوفمبر، مما يؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتقديم تجربة لعب استثنائية لجيل الشباب.



وتهدف هذه التقنية الى تحسين وتطوير تجربة ProPing المصممة خصوصا لمحبي الألعاب الإلكترونية الذين يستخدمون شبكة Ooredoo 5G. والتي بفضلها، ستكون حركة البيانات بين اللاعب والشبكة فائقة السرعة، اذ انها تحتوي على معدل Ping منخفض مما يعزز من تجربة اللاعبين في اللعب ويجعلها أفضل وأسرع، ودون انقطاع.



وفي عالم ألعاب الإنترنت ذي التطور المتسارع، يعتبر توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية وثابتة، أمرا بالغ الأهمية لتوفير تجربة لعب ممتعة ومشوقة.



تدرك Ooredoo الكويت تماما ضرورة إيجاد بيئة مثالية لمحبي الألعاب، ولذلك قامت الشركة بتنفيذ بنية شبكية حديثة مصممة خصوصا لتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.



ومع وجود هذه البنية المتطورة، قامت الشركة بإطلاق تقنية «Express Routes»، التي تقدم تجربة لعب فريدة من نوعها بفضل قدرتها على تجنب أي تأخير في سرعة الإنترنت. وهذا يعود بالفائدة للألعاب الإلكترونية الأكثر شعبية في الكويت مثل:Call of Duty« ،»Fortnite« ،»Fifa« ،»League of Legends«، PUBG»، «World of Warcraft»، «Rocket League»، وغيرها الكثير من الألعاب.



وبذلك، سيكون بإمكان محبي هذه الألعاب الآن الاستفادة من ميزة تنافسية من خلال استجابة سريعة للغاية، مما يضمن منافسة عادلة وفرص فوز متساوية لجميع اللاعبين.



ويعكس تقديم تقنية Express Routes التفاني المتواصل لشركة Ooredoo الكويت في تقديم خدمات اتصال من الطراز الأول لقاعدة عملائها، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الأمر حرص الشركة على اتخاذ الاستراتيجيات الأمثل لتطوير الشبكة المتواصل لدعم الخدمات وتقديم الأفضل لجميع شرائح المجتمع، ومواكبة التغييرات بشكل فاعل.