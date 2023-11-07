أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت عن طرح طراز 2024 الجديد من سيارة نيسان صني في الكويت، ويأتي ذلك استكمالا للنجاحات الممتدة التي حققتها سيارة السيدان الشهيرة على مدى العقود الماضية. وقد عززت نيسان من جاذبية «صني» من خلال مجموعة من التحديثات والترقيات الجمالية والتقنية، والتي تعد دليلا على التزام نيسان بدفع حدود الابتكار لإثراء حياة السائقين والركاب.



وتشمل التحسينات التي تم إدخالها على التصميم الخارجي لسيارة نيسان صني 2024، الواجهة الأمامية التي أعيد تصميمها مع نسخة محدثة من شبكة V-motion بملامحها المميزة، والشعار الجديد لعلامة نيسان. كما حظيت العجلات المعدنية قياس 17 بوصة بتصميم جديد يملأ الرفارف.



وتتوافر نيسان صني 2024 ضمن 5 فئات مليئة بالميزات، ومجهزة بعدد من الخصائص المبتكرة مثل «التنقل الذكي من نيسان» من بينها «درع السلامة 360» للحماية الشاملة. كما تشمل أبرز الميزات نظام المكابح الذكي في حالات الطوارئ، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، والتنبيه الذكي للسائق، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية لرؤية الأجسام المتحركة، والتحذير من النقاط العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.



من خلال رفع مستوى السلامة في فئتها، توفر نيسان صني 2024 للسائقين أجهزة الاستشعار الخلفية لركن السيارة وتنبيه المقعد الخلفي. كما تشمل بعض أبرز ميزات الراحة مثل نظام تثبيت السرعة المتوافر بشكل قياسي في جميع الفئات، والشاحن اللاسلكي، ومنفذ شحن USB-C، والتحكم الديناميكي للمركبة، ومساعد صعود التلال، والمفتاح الذكي، ومرايا الرؤية الجانبية القابلة للتعديل إلكترونيا والمزودة بمؤشرات الانعطاف.



وسيستفيد مالكو «نيسان صني» الجديدة من شاشة المعلومات الترفيهية قياس 7 بوصات المتصلة بتطبيق Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية ومصابيح أمامية LED آلية. وترتقي سيارة «صني» 2024 إلى مستواها التالي من خلال مفتاح ذكي جديد، ونظام صوتي من 6 مكبرات صوت. كما تميز نفسها بتصميمات جريئة لمجموعة من العجلات المعدنية قياس 17 بوصة والجناح الخلفي وشبكة أمامية بتصميم فريد.



وتتميز مقصورة سيارة صني في جميع فئاتها بمقاعدها الفسيحة التي تتسع لـ 5 ركاب، ومساحات وفيرة لنقل الأمتعة، فضلا عن مساحات كافية مخصصة لراحة الأرجل والرأس، بالإضافة إلى صندوق الكونسول الأوسط الفسيح وحاملين للأكواب. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز تبطين الأبواب بجيوب تخزين كبيرة مع 4 حاملات للزجاجات.



تتميز نيسان صني 2024 بمحرك DOHC من 4 أسطوانات سعة 1.6 ليتر، يوفر أداء حيويا ينتج 118 حصانا وعزم دوران بقدرة 149 نيوتن متر. كما يوفر ناقل الحركة من طراز Xtronic CVT السلس، تجربة قيادة جذابة مع تحكم سريع من دون المساس بكفاءة استهلاك الوقود بمعدل 19.1 كم/ ليتر.