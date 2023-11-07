حصد بنك وربة جائزة «البنك الأكثر استدامة في الكويت 2023»، وذلك ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية، تأكيدا على التزامه بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) طوال العام، واهتمام البنك بتعزيز نهج الاستدامة، وتأسيس علاقات دائمة مع كافة أصحاب المصلحة لديه وتعزيزها، وتأثير البنك من الجانب البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتوفير الشفافية حول مساهمته في التنمية المستدامة. وفي تعليقه على حصول بنك وربة على هذه الجائزة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري ان هذا الإنجاز يؤكد على الدور الذي يؤديه بنك وربة في تلبية معايير الاستدامة، والعمل على تحقيق الرفاهية للمجتمع، من خلال ممارساته وشراكاته وفعالياته المتنوعة، والتي تبدأ من أصغر دائرة في البنك، مرورا بموظفيه، لتمتد إلى الدوائر الأكبر التي تشمل عملاءه، والمجتمع الكويتي، بما في ذلك الاقتصاد الكويتي، ووصولا الى البيئة بشكل عام وبمواءمة أهدافه في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية، فضلا عن قضايا أخرى مثل تغير المناخ، تقليل انبعاث الكربون الناتج من الأنشطة الاقتصادية، والشمول المالي.

وأضاف المطيري أن الاستدامة تأتي من صلب مبادئنا ونموذج التشغيل في بنك وربة وبصفتنا مصرفا إسلاميا، فإن العمليات المستدامة تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تنبع قيمنا الأساسية في الحفاظ على أعلى مستوى من المعايير الأخلاقية في جميع المعاملات، واتباع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأضاف: اننا في بنك وربة نهدف لأن نكون في الصدارة من خلال أدائنا المستدام ونتطلع إلى تعزيز هذه الممارسة في المستقبل والحفاظ على شفافية التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال الإفصاح عن أدائنا للمؤشرات غير المالية ودورنا وأثرنا على مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشار المطيري إلى أن أحد أهم مرتكزات الاستدامة هي المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن «وربة» حقق فيها تميزا وريادة بمختلف جوانبها: البيئة والصحة والشباب والطلبة والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل التطوعي والجهود الإنسانية ودعم المشاريع الشبابية وغيرها، مما أدت الى شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ورعايتنا لدوري المدارس لعام 2023، التي تأتي في إطار حرص بنك وربة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتنميتها وتشجيع المحافظة على نمط حياة صحي لطلبة المدارس بكل مراحلها التعليمية.