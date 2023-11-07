

لماذا يفقد الرجال ضعف كمية الدهون التي تفقدها النساء عند اتباع نظام غذائي؟



وجدت دراسة جديدة أن الذكور الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية أظهروا فقدا أكبر للدهون وتحسنا في مستويات السكر في الدم مقارنة بالإناث. ويقول علماء جامعة إدنبره إن هرمون الإستروجين - أحد الهرمونات الأنثوية الرئيسية - يجعل من الصعب على النساء إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية.



ويرجح أن هذا يرجع إلى أن هرمون الإستروجين يعزز تخزين الدهون للخصوبة، لأن الحمل يتطلب الكثير من الطاقة. ويبدو أن أجسام الرجال قادرة على الحفاظ على معدل أيض أعلى حتى عندما يكون لديهم سعرات حرارية أقل، بحسب ما ذكره الباحثون في مجلة eLife. ويرتبط الحد من السعرات الحرارية مع الحفاظ على مستويات العناصر الغذائية الأساسية، بالوقاية من حالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وزيادة متوسط العمر المتوقع.



وأكدت دراسة صغيرة لفقدان الوزن البشري أجريت على 42 رجلا وامرأة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن الاختلافات القائمة على العمر والجنس تحدث أيضا في البشر. وخلال أربعة أسابيع من الدراسة، فقد الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما أكثر من 16% من دهون أجسامهم، بينما فقدت النساء في نفس الفئة العمرية 8% فقط، أي نصف ما خسره الرجال. وكان الرجال يقتصرون على 2000 سعرة حرارية في اليوم، والنساء 1500 سعرة حرارية، مقارنة بالكمية الموصى بها وهي 2500 سعرة حرارية للرجال و2000 سعرة حرارية للنساء.



ولم يكن هناك فرق في فقدان الدهون بين الذكور والإناث الأكبر من 45 عاما، حيث فقد كلا الجنسين نحو 10% من دهون الجسم. ولم تكن الدراسة البشرية مصممة أصلا لاختبار تأثير العمر والجنس على اتباع نظام غذائي، لكن الباحثين تمكنوا من تحليل البيانات بأثر رجعي لمعالجة هذا الأمر.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»