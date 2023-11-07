أخطاء تؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري



وفقا للدكتورة يكاتيرينا سيريبريكوفا اختصاصية الأمراض الباطنية توجد شروط أولية لتطور النوع الثاني من داء السكري. وتشير إلى أن هناك أربعة شروط أساسية لتطور النوع الثاني من داء السكري هي: عامل الوراثة، أمراض فيروسية، سوء التغذية، نمط الحياة الخامل. وباستثناء عامل الوراثة، تتشكل العوامل الأخرى منذ الصغر استنادا إلى عادات وتقاليد العائلة.



وبالطبع للعامل الوراثي أهمية كبيرة في تطور هذا الداء. أما خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري على خلفية الإصابة بمرض فيروسي فإنه يشمل الأطفال بصورة خاصة، لذلك من الضروري تطعيمهم ضد الأمراض التي يمكن التحكم فيها باللقاحات.



ووفقا لها، غالبا ما يكون الوزن الزائد والسمنة سببا لتطور النوع الثاني من داء السكري. وبالطبع عادات الأكل الخاطئة هي الأسباب الرئيسية المحفزة لتطور المرض في مرحلة الطفولة والبلوغ. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار مشكلة الوزن الزائد والسمنة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.



وتقول: «من المهم أن تتبع العائلة نظاما غذائيا صحيحا. أي يجب أن يحتوي الطعام على الخضراوات والأسماك، ويجب ألا تقل نسبة الخضراوات في وجبات النهار والمساء عن 50%. كما يجب ألا يتناول الطفل بين الوجبات الرئيسية أي مادة غنية بالكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والمعجنات والعصائر المحلاة».



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»