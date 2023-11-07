القاهرة - محمد صلاح



بدأ المخرج طارق العريان تجهيزات فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» في العاصمة السعودية (الرياض)، وأثار اختفاء الفنان أحمد الفيشاوي الغامض عن أول أيام تصوير الفيلم الجدل بين الجمهور، إذ ظهر نجوم العمل معا مع العريان في الصورة التي نشرها المؤلف طارق الجهيني، برفقة أحمد عز وأحمد داود وعمرو يوسف وكريم قاسم.



ولفت الفنان عمرو يوسف أنظار الجمهور والمتابعين في الصورة التي جمعت أبطال العمل، إذ ظهر بلوك جديد عما سبق الظهور به في جزأي «ولاد رزق» السابقين، فقد اختلف لون شعره وتحديد لحيته وشاربه على طريقة زعماء العصابات.



وسيكون الفنان آسر ياسين أبرز المنضمين للفصل الثالث من قصة صعود عصابة «ولاد رزق»، إذ ظهر في مشهد مؤخر من الجزء الثاني بشخصية جديدة صبغت بهالة من الغموض والرهبة، والتي يجسد فيها منافسا لعصابة وإخوة «ولاد رزق»، وسيجسد، بحسب موقع «نواعم»، شخصية تدعى «الشايب».