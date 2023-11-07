

عبدالعزيز جاسم



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك غوران مانكوفيتش بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبوه أمام برقان أول من أمس والفوز 3-2 ضمن دوري الدرجة الأولى.



وأضاف ان اللاعبين حافظوا على الريتم العالي طوال الشوطين، كما ان المهاجمين استطاعوا استغلال الفرص التي أتيحت لهم وتسجيل 3 أهداف، لاسيما الهدف الثالث الذي تم تسجيله في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.



وعبر مانكوفيتش عن سعادته بالحصول على النقاط الثلاث وتصدر دوري الدرجة الأولى، مشيدا بأداء جميع اللاعبين وإصرارهم على تقديم مباراة تليق بهم.



وأضاف ان المباريات تحتاج الى التركيز العالي لأنه لا يوجد مجال للتعويض وهذا ما شرحناه للاعبين قبل المباراة بل وأكدنا لهم انه يجب اللعب بثقة عالية وهذا ما تحقق بالفعل عن طريق التجانس والتفاهم بين جميع الخطوط الثلاثة مما جعلنا نظهر بصورة إيجابية، فضلا عن استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.



وقال ان اللاعبين البدلاء قدموا مستوى مميزا ساهم في المحافظة على الاستحواذ على وسط الملعب، لافتا الى انه تم منحهم إجازة لمدة 3 أيام نظرا للمجهود الكبير الذي قدموه خلال الفترة السابقة.