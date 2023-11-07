تصدرت فرقة «بيتلز» ترتيب الأغنيات في بريطانيا للمرة الأولى منذ 54 عاما بأغنية «ناو أند ذن» التي جمعت الفرقة الإنجليزية الشهيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، على ما أفادت المنظمة التي تعد التصنيف. وأوضحت «أوفيشل تشارتس» أن الأغنية التي طرحت، وسجلها جون لينون في الأساس، وأكملها بعد وفاته أعضاء الفرقة الآخرون، تتقدم راهنا على الأغنيات المنافسة.



ويؤشر هذا المنحى إلى أن الفرقة الرباعية قد تحتل المركز الأول في الترتيب الأسبوعي التالي الذي ينشر الجمعة المقبلة، مطيحة من الصدارة النجمة الأميركية تايلور سويفت.



و«ناو أند ذن» هي الأغنية الثامنة عشرة للفرقة تتصدر الترتيب، كان أولاها «فروم مي تو يو» عام 1963 وآخرها كانت «ذي بالاد أوف جون أند يوكو» في عام 1969، قبل وقت قصير من انفراط عقد المجموعة في أبريل 1970.



وجرى استنباط «ناو أند ذن» استنادا إلى نسخة أولية لها سجلها جون لينون في سبعينيات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.



وأتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة عزل صوت لينون ومزجه مع تسجيلات لمغنين آخرين، من بينهم جورج هاريسون قبل وفاته عام 2001. وتولى استكمال الأغنية وإصدارها العضوان الحيان بول مكارتني (81 عاما) ورينغو ستار (83 عاما).