أحمد خميس



أبلغ وافد رجال أمن المطار عن سرقة 3000 دينار من حقيبة كان قد تركها، حسب زعمه، على رف خارج غرفة الصلاة بصالة الترانزيت بالمطار. وقال الوافد إنه ترك الحقيبة وفوجئ بأن المبلغ قد سرق دون أن يسرق جواز السفر الخاص به.



وقال مصدر إن رجال أمن المطار دونوا معلومات الوافد وطريقة التواصل معه، على أن يتم فتح تحقيق بالاستعانة بكاميرات المراقبة، وفي حال توصلهم الى معلومات والعثور على المبلغ سيتم إبلاغه.



الى ذلك، دعا مصدر أمني جميع المسافرين الى ضرورة الانتباه لأغراضهم خلال تواجدم في أي مكان وعدم ترك الحقائب والانصراف عنها باعتبار أن ذلك يشكل خطورة أمنية.