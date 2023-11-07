بعد أيام محدودة من سرقة مجهولين 7 أعمدة كهرباء واقعة على الدائري الرابع، وهو ما أشارت إليه «الأنباء» في حينه، تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخصين اعترفا بسرقة أعمدة الدائري الرابع إلى جانب 9 وقائع سرقة أخرى كانت مقيدة ضد مجهول.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن المتهمين ضبطا في أمغرة وأقرا بسحب الأعمدة الكهربائية وإسقاطها وتقطيع الكيبلات الكهربائية وبيعها بهدف التكسب المادي، كما أرشدا عن أماكن المسروقات.



هذا، وجار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.