بعد معاناة مع المرض، توفي المقيم في السعودية العملاق الباكستاني غلام شبير الشهير الملقب



بـ «أطول رجل في العالم» في مدينة جدة. وكان «العملاق الباكستاني» يعاني من أمراض في القلب أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية قبل أن توافيه المنية أمس.



يشار إلى أن غلام كان مولعا بالسعودية، حيث ذكر الرجل الأربعيني في وقت سابق أن المملكة أجمل دولة زارها في حياته من بين 42 دولة عربية وأجنبية، كما أكد أنه وجد فيها راحته بسبب الحرمين الشريفين. وهو من هواة كرة القدم، ويتابع الدوري السعودي بشغف، كما أنه التقى عددا من القادة والحكام.



ولد شبير في باكستان عام 1980، واعتبر أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وقد سجل رسميا في موسوعة «غينيس».



وبلغ طوله 2.55 سم، ونظرا لطوله اللافت ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال عنها العديد من الجوائز، ما دفع الآلاف من محبيه إلى مشاركة آخر فيديو له من المستشفى قبل أن توافيه المنية.



هذا، وأعرب الكثيرون على مواقع التواصل، عن حزنهم لرحيله.