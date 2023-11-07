قال بيان صادر عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: إن استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيرات جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال.



وأضاف ان «هذه الجريمة برسم من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان. وهذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة».



وأكد البيان ان «هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن الدولي على خلفيتها. والمطلوب من دول القرار في مجلس الامن العودة الى تطبيق شرعة الأمم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وانقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق».



ودان رئيس مجلس النواب نبيه بري استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحا اثناء قيامهم بواجبهم الانساني وقال إن: «آخر بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى استشهاد امرأة وثلاثة من أحفادها. ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى استخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجا لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد».