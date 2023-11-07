أوقفت الشرطة الألمانية عددا من طالبي اللجوء السوريين خلال محاولتهم دخول البلاد بطريقة «غير شرعية» قادمين من پولندا.



ونقل موقع «تلفزيون سوريا» عن وسائل إعلام ألمانية، أن عناصر من الشرطة الاتحادية أوقفوا، يوم الجمعة الماضي 12 سوريا وأربعة صوماليين في مدينة جرامبو قادمين من مدينة باسوك الپولندية.



وأضافت أن عددا من طالبي اللجوء كانوا يحملون جوازات سفر عليها تأشيرات روسية، مشيرة إلى أنه بعد التحقيقات تبين أن الأشخاص قدموا إلى پولندا عبر بيلاروسيا.



وذكرت المصادر أن الشرطة عادت وألقت القبض بعد ساعات على 4 سوريين في محطة قطار جرامبو، في حين لم تشر وسائل الإعلام إلى وضع طالبي اللجوء الحالي أو ما إذا تم ترحيلهم.



وكانت الشرطة الألمانية قد منعت أواخر أكتوبر الماضي 14 طالب لجوء سوريا تتراوح أعمارهم بين 21 و5 أعوام، من دخول أراضيها بعد أن أوقفتهم عند المعبر الحدودي مع سويسرا.



وأعادت السلطات آنذاك طالبي اللجوء، الذين كانوا يسافرون في حافلة انطلقت من ميلانو متوجهة إلى براغ، إلى سويسرا وصادروا أوراقا مزورة كانت بحوزتهم.



وكان مجلس الوزراء الألماني قد وافق في وقت سابق على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، في الوقت الذي يسعى فيه المستشار أولاف شولتز إلى «الحد من الهجرة» التي تعتبر إحدى مشكلاته السياسية.