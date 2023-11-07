دوت انفجارات عنيفة هزت ريف دير الزور الشمالي ناجمة عن تدريبات عسكرية استخدم خلالها المدفعية الثقيلة بين قوات «التحالف الدولي» ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، في قاعدة التحالف بحقل كونيكو للغاز شمالي دير الزور.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تلك التدريبات تأتي لرفع القدرات القتالية للجنود، في ظل تزايد الهجمات التي تطال القواعد الأميركية، حيث بلغت 22 هجوما خلال 16 يوما.



وفي سياق تلك الهجمات قال المرصد ومواقع إخبارية سورية إن قوات التحالف أسقطت طائرات مسيرة استهدفت قاعدة قسرك بريف الحسكة.



جاء ذلك بعد يوم من انفجار هز محيط قاعدة أميركية في الشدادي جنوب الحسكة، وسط تصاعد الهجمات ضد المنشآت العسكرية الأميركية في شرق سورية من قبل الميليشيات الموالية لإيران ردا على الدعم الأميركي لإسرائيل في الصراع الدائر بغزة، وفقا للمرصد.



وخلال الأيام القليلة الماضية، تبنت ميليشيات تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية» في العراق موالية لإيران سلسلة من الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في قواعد مختلفة شمال وشرق سورية.