بيروت ـ عامر زين الدين



وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رسالة الى وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، في منشور على حسابه عبر منصة «اكس»، قال فيها «عزيزي السيد بلينكن، أنت تعلن أنك ضد التهجير القسري بينما ترفض وقف إطلاق النار الذي سيوقف سفك الدماء والترانسفير في نفس الوقت».



وأضاف «سيكون من الانحراف أن تفرض على أنقاض غزة هذه السلطة العقيمة».



من جهة ثانية، أوفد جنبلاط النائب وائل ابوفاعور للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، قائلا «نقلت للرئيس ميقاتي تقدير واحترام الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي لما يقوم به من جهود كبيرة على مستوى الاتصالات العربية والدولية، كجزء من شبكة الاتصالات العربية تحديدا التي تجري لوقف العدوان في غزة. وهناك جهد كبير يبذله لبنان إضافة الى دول عربية أخرى تحضيرا للقمة العربية التي ستعقد قريبا لوقف هذه الجريمة المتمادية التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق شعب فلسطين وتحديدا الأطفال».



وأضاف «الأمر الآخر، فإن الجهد الأساسي لدى دولة الرئيس يتوقف على إنقاذ لبنان وتجنيبه العدوانية الإسرائيلية. وقد رأينا مشهدا من مشاهد العدوانية والاجرام الصهيوني عبر اغتيال العائلة والأطفال اللبنانيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان، وما رأيناه هو شاهد ودليل على هذه العدوانية، إذا ما انفلتت من عقالها في اي لحظة، الى أي مصير يمكن ان تقود لبنان».



وتابع «أقول هذا الكلام ليس من باب الخوف، بل من باب الحرص على مصير لبنان وعلى اللبنانيين، وهذا الحرص لا يقلل من شأن دعمنا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولغزة في المعركة التي تجري حاليا».



وقال أبوفاعور «بالتأكيد الجهد يجب أن يكون منصبا من قبل الأطراف السياسية على عدم استدراج لبنان وعدم إعطاء ذريعة للعدوانية الإسرائيلية لكي تقوم بأي عمليات إجرامية في لبنان، ودولة الرئيس يقوم في هذا المجال بجهود كبيرة، ونحن نحاول المساعدة قدر الإمكان. طبعا في هذا الوقت كان يجب أن نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن بما أن الأمر اليوم غير مطروح وغير ناضج فبالحد الأدنى ترميم هيكل مؤسسات الدولة اللبنانية وتحديدا في مسألة الجيش. ودولة الرئيس يعمل على الأمر ونأمل ان نتمكن من الوصول إلى نتيجة قريبة في الجهود التي يقوم بها».