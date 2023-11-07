قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن السجينة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي بدأت إضرابا عن الطعام امس احتجاجا على ما قالت إنه تقاعس من إدارة السجن عن توفير الرعاية الطبية.



وقالت هرانا إن السلطات لم تسمح للمرأة البالغة من العمر 51 عاما بالذهاب إلى المستشفى لعلاجها من أمراض في القلب والرئة لأنها رفضت ارتداء غطاء الرأس الإلزامي أثناء الزيارة.



وقالت وكالة الأنباء إن «محمدي بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم تلبية السلطات لمطالبها التي تضمنت نقلها إلى مستشفى متخصص». وأضافت هرانا أن «هذا الحرمان مستمر بأمر من سلطات السجن».



من جهتها، قالت عائلة محمدي في بيان لرويترز إن نرجس ومجموعة من المحتجزات في سجن إيفين نظمن احتجاجا في 29 و30 أكتوبر اعتراضا على رفض سلطات السجن إرسالها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وجاء في البيان الصادر في الأول من نوفمبر «هي مستعدة للمخاطرة بحياتها من خلال عدم ارتداء «الحجاب قسرا» حتى من أجل العلاج الطبي».



وفازت المدافعة عن حقوق المرأة بالجائزة يوم السادس من أكتوبر في تحد قوي لزعماء طهران الدينيين الذين اتهموا لجنة نوبل بالتدخل في قضية حقوق الإنسان وتسييسها.



واعتقلت محمدي أكثر من 12 مرة في حياتها، وهذه هي المرة الثالثة عشرة لها في سجن إيفين منذ عام 2012.



وهي تقضي أحكاما متعددة تصل إلى نحو 12 عاما في السجن بتهم تشمل نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية.



وكتبت حملة (الحرية لنرجس محمدي) على موقع إكس «نحن قلقون بشأن الحالة الجسدية والصحية لنرجس محمدي».