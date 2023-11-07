قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو امس إن بلاده سترسل عشرات المركبات المدرعة إلى الجيش اللبناني حتى يتمكن من القيام بمهام الدوريات بالشكل الصحيح.



وقال ليكورنو، في تصريحات لصحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية بعد زيارة للبنان، إنه من الضروري تعزيز قدرات الجيش الوطني اللبناني حتى يتمكن من التنسيق بشكل جيد مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.



وأضاف «سنواصل شراكتنا من خلال المعدات العسكرية لنقل القوات تحديدا في حماية المدرعات، وهو أمر أساسي لمواصلة الدوريات»، موضحا أنه سيتم تسليم عشرات المركبات المدرعة للجيش اللبناني قريبا.



وأردف قائلا «ندعم الجيش اللبناني على المدى الطويل مهما كانت الصعوبات الحالية».



وأشار إلى أن باريس ستوفر أيضا أدوية وستضع برنامجا مشتركا لشراء مستلزمات طبية بأسعار معقولة للجيش اللبناني مستقبلا.



وتسعى فرنسا إلى الاستفادة من علاقتها التاريخية مع لبنان في محاولة نزع فتيل التوترات بين إسرائيل وحزب الله، لكن العنف يتصاعد.