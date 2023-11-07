القاهرة - هالة عمران



ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس، اجتماعا لمتابعة جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور م.طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وم.أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وم.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وم.عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وكذا مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن منطقة «المثلث الذهبي» تعد منطقة واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.



كما لفت د.مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.



ووجه د.مصطفى مدبولي بالإسراع في تنمية هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه سبق الاجتماع مع م.عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف العمل على البدء في تنفيذ المشروعات التنموية في المنطقة طبقا للأولويات.



فيما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.



كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنطقة تعد مجالا مهما لمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن هناك تنوعا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، لافتة إلى أنه من المهم في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضا.



وأشار م.أحمد سمير إلى أنه من الممكن بداية أن يتم العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنهما سيوفران التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية.



بينما قال وزير قطاع الأعمال العام: هناك اتفاق واضح على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة.



وقال أحمد كجوك: من الممكن طرح إحدى المناطق في المثلث الذهبي للقطاع الخاص في ضوء المخطط الموضوع، وذلك في إطار توجه الدولة حاليا لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.