ناجي شربل



ألحق البرج الخسارة الأولى بفريق الأنصار بعد فوزه عليه 2 - 0 (الشوط الأول 0 - 0)، في المباراة التي جرت في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم.



وسجل السنغالي ديديان كمارا هدف التقدم للفريق الأصفر في الدقيقة 68، محولا إلى شباك الحارس نزيه أسعد، كرة عرضية متوسطة الارتفاع من علي مرقباوي من اليمين.



وأضاف التونسي حسام اللوايتي لاعب الأنصار السابق الهدف الثاني للبرج، بكرة سددها من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 78، وأرسلها من فوق حائط الصد البشري الى الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس أسعد.



وعزز البرج مركزه الثالث رافعا رصيده الى 17 نقطة، بفارق نقطتين عن العهد المتصدر ووصيفه النجمة الذي تأجلت مباراته والأهلي النبطية لانشغاله بالمباراة مع الزوراء العراقي، في المرحلة الأولى إيابا للمجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.



في حين تجمد رصيد الأنصار عند 13 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع الراسينغ بيروت نقاطا وفارق الأهداف، علما ان الراسينغ تقدمه في الترتيب كونه سجل أهدافا أكثر.