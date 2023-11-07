الدوحة - فريد عبدالباقي



يسعى الدحيل القطري لتحقيق أول انتصار في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يستضيف النصر السعودي في الـ 9:00 مساء اليوم بستاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة، والتي تشهد أيضا مواجهة في ذات المجموعة تجمع بين الاستقلال الطاجيكي وبرسبوليس الإيراني في الـ 5:00 مساء.



ويتصدر النصر ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن برسبوليس الإيراني، فيما يحتل الدحيل المركز الثالث بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الاستقلال الطاجيكي.



ويدرك الدحيل أن مهمته لن تكون سهلة أمام رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والإسباني إيمريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، حيث يتطلع المدرب الفرنسي لنادي الدحيل كريستوف غالتييه إلى رد الدين لنادي النصر بعد أن خسر لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات بالرياض 3-4.



ويعول غالتييه، على العديد من العناصر في الدحيل على رأسهم مهاجم المنتخب القطري المعز علي، والبرازيلي فيليبي كوتينيو، والهداف الكيني مايكل أولونغا والذي تمكن من معادلة رقم المغربي يوسف العربي في قائمة هدافي الدحيل بالبطولة القارية، بـ 16 هدفا لكل منهما.



هذا، ونفدت جميع تذاكر اللقاء المرتقب بين الدحيل والنصر، حيث تم بيع قرابة 40 ألف تذكرة، في وقت قياسي، وتم تخصيص 3 آلاف تذكرة لجماهير النصر في ستاد خليفة الدولي.



من ناحية أخرى، اختير الثنائي غابرييل بيريرا، وأيوب عسال لاعبا الريان والوكرة ضمن أفضل 100 لاعب تحت 23 سنة على مستوى العالم في المراوغات هذا الموسم حسب تصنيف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES_Football) حيث احتل بيريرا المركز 57 وعسال المركز 62، فيما تصدر قائمة أفضل 100 مراوغ في العالم بين اللاعبين الذين لم يحتفلوا بعد بميلادهم الـ 23 نجم برشلونة لامين يامال (2007) التصنيف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بينما يتصدر الموهبة النرويجية الرائعة أنطونيو نوسا (2005) في كلوب بروج القائمة في الدوريات الـ 65 الأخرى التي تم تحليلها.