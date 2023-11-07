أقال المجلس العسكري الحاكم في غينيا 58 من أعضاء الأجهزة الأمنية ودعا إلى التهدئة بعدما أخرج مسلحون الرئيس السابق موسى داديس كمارا من السجن لفترة وجيزة في عملية أسفرت عن سقوط تسعة قتلى.



ونشر المجلس العسكري الحاكم للدولة الواقعة في غرب أفريقيا والذي تولى السلطة في سبتمبر 2021 مجموعة مراسيم تعلن إقالة 58 عنصرا من الجيش وموظفي إدارة السجن.



وكان مسلحون اقتحموا السجن الواقع في العاصمة كوناكري صباح السبت وأخرجوا كمارا وثلاثة مسؤولين رفيعين سابقين يحاكمون معه على خلفية مجزرة وقعت في عهده عام 2009.



وقتل تسعة أشخاص خلال العملية، وفق حصيلة أولية أعلنها النائب العام ياموسا كونتي.



ولم يتضح بعد إن كان الرئيس والمسؤولون هربوا أو أخرجوا قسرا، وفق ما أفاد محاموهم.



وكرر محامي كمارا ويدعى جان باتسيت جوكامي هابا امس أن الدكتاتور السابق «خطف». لكن السلطات أشارت إلى أن ما حصل كان عملية «تهريب».



وأفاد الناطق باسم الحكومة عثمان غاوات ديالو محطة «راديو فرانس إنترناسيونال» الإذاعية بأنه «من الصعب تفسير» ما حصل على أنه عملية خطف.



وأعلن محامي كمارا والجيش بعد ساعات على العملية أن الرئيس السابق واثنين من شركائه الثلاثة أعيدوا إلى السجن.



ووصف الجيش العملية بأنها محاولة «تخريب» تستهدف الإصلاحات الحكومية مشددا على «التزامه الثابت» حيال النظام العسكري.



طرحت تساؤلات بشأن الأمن في السجن فيما أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن «عملاء» داخل السجن سمحوا بدخول المجموعة المسلحة.



واتهم ديالو عناصر في الحرس الجمهوري وجنودا في كتيبة «باتا» لقوات الإنزال وحراسا في السجن وقوات من الجندرمة بالتورط في العملية.