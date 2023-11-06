تكليف وزير المالية بسرعة إعداد التصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص لإنجازها قبل نهاية العام

تكليف «السكنية» لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون مع الصين لتطوير مدينة إسكانية شمال الكويت

دعوة «الكهرباء» لاتخاذ كل الترتيبات والتصورات النهائية بشأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



في إطار حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة، استعرض مجلس الوزراء الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، داعيا اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية، إلى ترتيب أولويات مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لمناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة مع الوزراء المعنيين ثم إعداد تقارير بشأنها لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها وفقا لأحكام الدستور وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.



وأكد مجلس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز هذه القوانين، لاسيما ما يتعلق منها بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بشأن مراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعهم وأحوالهم الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة.



وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية فهد الجارالله بسرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الأمة.



كما وجه مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله بسرعة إعداد التصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازها قبل نهاية العام الحالي.



وضمن إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية في الكويت، كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار بإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان.

وفي سياق متابعة مجلس الوزراء للاتفاقيات بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مجالات إنشاء المدن الإسكانية والكهرباء والماء، اطلع مجلس الوزراء على توصيه اللجنة الوزارية لمتابعة نتائج زيارة سمو ولي العهد إلى الصين، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال الكويت، كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باتخاذ كل الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان العازمي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.



ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية الصديقة الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي جرت بينه وبين فياتشيسلاف فالودين رئيس البرلمان الروسي (الدوما) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ والتي تركزت حول مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية،وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، كما تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وما يخدم المصالح المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها.



استضافة السعودية كأس العالم لكرة القدم 2034 إنجاز رياضي متميز لكل الدول العربية والإسلامية





بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وللشعب السعودي، معتبرا هذا الإعلان إنجازا رياضيا متميزا لكل الدول العربية والإسلامية ويمثل امتدادا لمسيرة التقدم والنجاح التي تحظى بها المملكة الشقيقة بقيادتها الحكيمة في مختلف المجالات، مؤكدا على وضع كل إمكانيات الكويت من أجل المساهمة في إنجاح استضافة المملكة لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.