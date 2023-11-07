واصل المستشفى الكويتي التخصصي بمدينة (رفح) جنوب قطاع غزة علاجه لمئات المرضى والجرحى الفلسطينيين على الرغم من مرور شهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتهديده بالإخلاء عدة مرات.



وقال مدير المستشفى الكويتي التخصصي د. صهيب الهمص في تصريح لـ«كونا» إن الطواقم الطبية تواصل عملها على الرغم من تهديد العدوان بالقصف، حيث قصف مستشفيات أخرى بالقطاع وتجاوزه كل الخطوط الحمراء والأعراف الدولية.



وأوضح ان المستشفى يستقبل نحو 500 حالة مرضية بقسم الطوارئ أغلبهم يعاني من خطر انتشار الأوبئة والأمراض التنفسية وأمراض جلدية ونزلات معوية وارتفاع الحرارة دون أسباب ما ينذر بكارثة إنسانية نظرا لاكتظاظ الآلاف داخل المستشفيات.



وأشار إلى أنه تم إيقاف إجراء عمليات كبيرة وتم الاقتصار على العمليات الخاصة بإنقاذ الحياة وقسم الطوارئ الذي يشمل 15 سريرا إضافة الى قسم الأشعة والصيدلية والمختبر، حيث تعمل هذه الأقسام بشكل منتظم على مدار الأربع والعشرين ساعة.



وأكد أنه في الأيام الماضية قد وصلتهم شحنة مساعدات من (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) التي وصلت الى غزة إضافة الى مساعدات سابقة من قبل جمعية (الرحمة العالمية) ومحسنين كويتيين ولبت جزءا من احتياجات القطاع الصحي.