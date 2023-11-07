أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا إمكانية إعلان «هدن تكتيكية» للقتال والوضع في الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن الوقف المؤقت الإنساني في غزة، وقال: نعتقد أننا في بداية هذه المحادثات وليس في نهايتها.



من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأميركي جون كيربي، إن واشنطن أبلغت الإسرائيليين أنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حركة حماس سريعة وحاسمة ومميتة.



وأضاف كيربي «نتحدث مع نظرائنا الإسرائيليين لتجنب خسارة الأرواح بين المدنيين في غزة».



في السياق نفسه، نقل موقع «بوليتيكو» الأميركي عن مذكرة داخلية، أن «موظفين بالخارجية الأميركية وجهوا انتقادات لتعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة».