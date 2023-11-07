دار سجال مرات عدة أمس بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والقاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.

وقال قاضي محكمة نيويورك العليا آرثر إنغورون للرئيس السابق «هذا ليس تجمعا سياسيا» بعدما طلب منه إبقاء إجاباته مختصرة. وأضاف «رجاء، أجب على الأسئلة فحسب، من دون خطابات»، قبل أن يتوجه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز قائلا له «اضبط موكلك».

واشتكى ترامب، الذي يعد أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام المحكمة كمتهم منذ أكثر من قرن، في شهادته مما وصفها بـ «محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير» يقف خلفها الديموقراطيون الذين «يلاحقونني من 15 جهة مختلفة».

وأدى ترامب (77 عاما) الذي حضر مرتديا بزة باللون الأزرق الداكن مع ربطة عنق والعلم الأميركي على ياقته، القسم لبدء شهادته.

وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال «لم تكن حقا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام»، وأضاف أن قيمة «علامة ترامب التجارية» لم تؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير قيمة أصوله العقارية.

وقال في رده على كيڤن والاس، المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك الذي رفع القضية، «أصبحت رئيسا بفضل علاماتي التجارية».

وقبل حضوره الجلسة، تحدث ترامب الذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية إلى

الصحافيين خارج قاعة المحكمة حيث ندد بالقضية باعتبارها «تدخلا في الانتخابات».

وأضاف «إنه وضع مؤسف للغاية.. تحدث هذه الأمور عادة في بلدان العالم الثالث وجمهوريات الموز».

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس للصحافيين قبل وصول ترامب، إن الرئيس السابق «أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها».

وقالت «إنني واثقة قبل مثوله بأنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء.. لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهم هو الوقائع والأرقام.. والأرقام لا تكذب».

وهاجم ترامب المدعية العامة المتحدرة من أصول إفريقية مرارا متهما إياها بـ «العنصرية»، كما وصف القاضي بأنه «مختل» و«يساري متعصب كاره لترامب، وعميل للديموقراطيين».

ورد القاضي بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.