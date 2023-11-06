لندن - شينخوا: استقال زعيم مجلس مدينة بيرنلي و10 أعضاء آخرين من حزب العمال البريطاني بسبب قرار زعيم الحزب كير ستارمر عدم دعم وقف إطلاق النار في غزة.



وقال زعيم المجلس أفراسياب أنور وأعضاء آخرون في بيان إن ستارمر أشار إلى أنه "لا يقدر صوت القاعدة الشعبية للحزب"، مستشهدين بتصريحات زعيم المعارضة ستارمر .



وقال أعضاء المجلس في بيان مشترك "للأسف، بعد استنفاد كافة الخيارات المتاحة، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن موقف الحزب الحالي بشأن فلسطين لا يتوافق مع القيم التي نعتز بها".



وجاء في البيان "بناء على ذلك، قررنا بشكل جماعي الاستقالة من حزب العمال على الفور، لأننا نشعر بأن مكاننا داخل الحزب لا يمكن الدفاع عنه في ضوء موقفه الحالي".



وبهذه الخطوة يرتفع عدد الأعضاء الذين استقالوا من حزب العمال إلى 50، وفقا لإحصاء أجرته "سكاي نيوز".