(كونا): قالت وزارة الدفاع إن مشاركتها بالمؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني الذي انطلق اليوم الاثنين في الكويت تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.



وأكدت الوزارة في بيان صحافي أهمية استضافة الكويت للمؤتمر الذي يعنى بأحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات، إذ يضم المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.



وحضر المؤتمر وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط ونظم المعلومات بالتكليف الشيخة الدكتورة المهندسة شمايل أحمد خالد الصباح ومشاركة مديرية العمليات السيبرانية وإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، إلى جانب مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وجاء المؤتمر بتنظيم من (كونسولينزا) العالمية وبرعاية من شركتي هواوي وأوريدو وشركة الأنظمة الآلية والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات، وبمشاركة من شركات عالمية مثل (انبوش) و(نافيلا) الأميركية.



ويتناول المؤتمر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج والتكنولوجيا الجديدة وتحويل الجهات الحكومية إلى جهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن السيبراني.