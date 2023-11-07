هيمنت الخلافات والنقاشات الحادة على الاجتماع المغلق لمجلس الأمن حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، في وقت حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وقف إطلاق النار، محذّرا من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وشهدت الجلسة التي عقدت بطلب من الامارات والصين احاطة حول الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، وفشلت حتى في اصدار بيان قدمته الدول العشر غير الدائمة العضوية، يطالب بوقف اطلاق النار وادخال المساعدات.

ومن الخلافات ايضا حول الهدن الإنسانية المحدودة التي تطالب بها الولايات المتحدة، وترفضها معظم دول المجلس، حيث تريدها فرنسا هدنة مستدامة.

وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ان هناك "خلافات بشأن الهدن الإنسانية في غزة"، وقال : الرسالة الموجهة إلى المدنيين في غزة هي أن المجتمع الدولي يقف معهم.

من جهته، دعا المندوب الصيني بمجلس الأمن، إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل لأن هناك حاجة ماسة لذلك. وحث الأطراف كافة على اتخاذ خطوات لوقف الأعمال العدائية لضمان حماية المدنيين.

بدوره، وجه المندوب الفرنسي دعوة مماثلة إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. وقال انه يجب إتاحة الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة وزيادة عدد القوافل الإنسانية. وأدان الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. وأعلن ان باريس ستستضيف مؤتمرا بعد غد لضمان تلبية الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، قال غوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحاً على مرّ الساعات".

وأضاف أنّ "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".

وإذ جدّد إدانته لـ"أعمال إرهابية مروعة" ارتكبتها حماس، حضّها على "الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المحتجزين في غزة" .

وشدّد الأمين العام على أنّ المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.