ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية لتعزيز المسؤولية المجتمعية واستمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التربية فيما يخص الجوانب التوعوية لطلبة المدارس وتعزيز القيم والمبادئ والولاء للوطن ونبذ العنف والتعريف بالجرائم الالكترونية عن طريق وسائل التوعية المختلفة، وتنسيق الزيارات الميدانية الى قطاعات وزارة الداخلية،

استقبلت الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في (إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وادارة حماية الاحداث) عدداً من الطلبة من مختلف المدارس للمرحلة المتوسطة بنين، حيث تهدف هذه الزيارة إلى رفع مستوى التوعية بمخاطر الجريمة الالكترونية وجرائم العنف الملموسة لما لها من أثر بالغ في تعزيز التواصل الاجتماعي والثقافي بين رجال وزارة الداخلية وطلبة المدارس لوقايتهم وتوعيتهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية والعنف.

وتوضح الإدارة انه على المدارس الراغبة لإقامة مثل تلك الزيارات مخاطبة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لتنظيمها والتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة.