تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي ستعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.