أقام رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم مأدبة عشاء على شرف رؤساء البرلمانات الخليجية بمناسبة مشاركتهم في الاجتماع ال١٧ لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر المأدبة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ورئيس مجلس الشورى السعودي د. عبدالله بن محمد آل الشيخ ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر بن غباش ورئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم ورئيس الوفد العماني أحمد بن محمد الندابي.

كما حضر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

وشهدت المأدبة حضور وفد الشعبة البرلمانية الكويتية وأعضاء من البرلمان العربي وأعضاء الوفود المشاركة.

يذكر أن قطر تستضيف اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المقرر عقده اليوم الثلاثاء في الدوحة.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الكويتية المشارك وكيل الشعبة د. حمد المطر وأمين السر د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي وأمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي.

كما يضم وفد أعضاء البرلمان العربي من الكويت أحمد لاري وحمدان العازمي وخالد المونس ود. محمد الحويلة.