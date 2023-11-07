عاطف رمضان

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح، عن صدور قرار رفع الاولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلّمة فعليا للمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 2012/12/31 وما قبل.‎

واضاف الرويح ان استقبال المواطنين سيكون من خلال المبنى الرئيسي والمراكز الخارجية التابعة لها (مركز برج التحرير- مركز الجهراء – مركز القرين – مركز الأفنيوز) خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 -12:30 والفترة المسائية في المبنى الرئيسي من الساعة 4:00 – 7:00 مساء.

واكد ان المؤسسة تولي اهتماما للمواطنين من خلال افرعها والخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر الموقع الالكتروني وتطبيق سهل الحكومي وحرص على ضرورة متابعة حسابات المؤسسة المعتمدة عبر برامج التواصل الاجتماعي للوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية.