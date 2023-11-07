عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، قرارات تكليف نواب رئيس عام الكنترول العلمي والأدبي والتعليم الديني، ورؤساء لجان النظام والمراقبة حيث كلفت وكيل التعليم العام نائباً اول لرئيس عام الامتحانات للقسم الأدبي والتعليم الديني، ووكيل التعليم الخاص نائبا اول للقسم العلمي، وتكليف مراقب التعليم الثانوي بمنطقة الفروانية رئيساً للجنة النظام والمراقبة لكنترول القسم العلمي، ومراقب التعليم الثانوي بمنطقة مبارك الكبير التعليمية رئيساً للجنة النظام والمراقبة لكنترول القسم الأدبي .