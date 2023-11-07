عاطف رمضان

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انتهائها من تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية للقسائم السكنية في مدينة المطلاع والتي تشتمل على “ شبكات الطرق وصرف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه العذبة وانظمة مكافحة الحريق وشبكات الري وخزانات الري و الهاتف و أنظمة التحكم المروري والكاميرات " ضمن 4 عقود بتكلفة 615 مليون دينار.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي انه تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ 113 مبنى حكومي من أصل 118 مبنى، مشيرة إلى أن العمل جاري لتسليمهم للجهات ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلهم بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم.

وذكرت المؤسسة " أنها انجزت 5 عقود للمباني العامة بتكلفة إجمالية 127 مليون دينار وجاري العمل على اتمام انجاز عقدين يشملان 5 مباني جديدة" .

ولفتت إلى أن العمل جاري في طرح مناقصتين لبناء 20 مبنى حكومي، إضافة إلى مناقصتين لبناء مركز ضاحيتين يحتويان على 18 مبنى حكومي في مدينة المطلاع السكنية، مبينة إلى أنها تعد طرح مناقصتين مباني عامة بالضواحي السكنية بالإضافة إلى مناقصتين لمركز ضاحية و مركز إطفاء.

وأعلنت المؤسسة انتهائها من تنفيذ 28 عقد كهرباء بتكلفة 418 مليون دينار، معلنة تسليمها 4 محطات رئيسية جهد400 ك.ف و36 محطة جهد 132 ك.ف في جميع الضواحي السكنية للمدينة.

وأضافت أنها باشرت العمل بعقد تمديد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط بالضواحي" N2, N3, N4" متوقعة إيصال التيار الكهربائي لأول مجموعة من القسائم في هذه الضواحي خلال الأشهر الستة القادمة.

وزادت: تم مباشرة العمل بعقد لتنفيذ عدد (12) محطة كهرباء رئيسية جهد 132 ك.ف للضواحي غير السكنية ويجري العمل على تنفيذ عدد (2) محطة كهرباء رئيسية جهد 400 ك.ف لتزويد المناطق غبر السكنية بالتيار الكهربائي.

واشارت المؤسسة الى أنها ستطرح قريبا مناقصة كيبلات الكهرباء جهد 400 ك.ف للضواحي غير السكنية، كما ويجري توقيع عقد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط للضواحي (N1, N5, N12) .

وبينت أنها طرحت عدد مناقصتين لكيبلات أرضية جهد132 ك.ف بالضواحي غير السكنية، و3 مناقصات أخرى لإنارة الطرق الرئيسية لعدد 6 ضواحي سكنية تقع بين الضاحيتين N6 و N11.

وأشارت إلى أنها تتابع من خلال فرق عملها استكمال المباني العامة وتشغيل التيار الكهربائي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.