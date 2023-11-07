ألقى الملك تشالز الثالث خطاب العرش للمرة الأولى منذ خلف والدته الملكة اليزابيث، حيث يحدد بصفته ملكا، أولويات الحكومة البريطانية أمام البرلمان، في إطار تقليد سياسي يجذب اهتماما خاصا مع اقتراب الانتخابات.

وحيا الملك ارث والدته الملكة اليزابيث و«تفانيها لبلدها».

وتطرق الى الحرب في اوكرانيا والحرب الاسرائيلية على غزة، وقال «وزرائي سيعملون مع شركائنا الدوليين لدعم اوكرانيا وتقوية حلف الناتو في مواجهة التحديات الأمنية».

وتعهد كذلك بالعمل على تسهيل وصول المساعدات الى غزة ودعم السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وقال إن حكومته ستعمل على تخفيف آثار التضخم وانه ستكون هناك قوانين جديدة لمنع تكرار الهجمات الارهابية وأخرى لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وهذا التقليد الذي تطغى عليه مظاهر الأبهة، والذي يعود إلى قرون عدة، ليس الأول تماما بالنسبة إلى الملك، فعندما كان تشالز لايزال وريثا للعرش، تلا الخطاب الأخير للعرش في مايو 2022 نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت صحتها هشة. يومها، جلس على العرش المخصص لزوج أو زوجة الملك، وبقي عرش أمه فارغا حيث وضع تاجها على وسادة مخملية.