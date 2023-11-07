أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد براك المطير حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دفع السلطتين نحو مزيد من الإنجاز والإنتاجية بما يحقق طموح الشعب.

وقال المطير " تشرفت بلقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم، واستمعت لنصائحه وتوجيهاته".

وأضاف المطير "وظهر واضحا من خلال اللقاء مع سمو ولي العهد حرصه على دفع السلطتين إلى مزيد من الانجاز والانتاجية بما يحقق طموح الشعب، وأن الرضا التام عن أداء السلطتين عند سموه لا يكون إلا بعد تحقيق القدر الأكبر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

وأكد المطير أنه" بعد لقاء سموه زاد اليقين أن هذا هو المفهوم من النطق السامي، فالذي لمسته بوضوح هو التحفيز والتشجيع على الاستمرار بالتنسيق، وتحقيق الإنجازات، وليس أي تفسير آخر، عندها سيتحقق رضا سموه الكامل عن أداء السلطتين".