وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الى مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأربعين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في استقباله حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة، ومحمد الهاجري سفير الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة.

وقدم الوزير الخالد الشكر لأخيه وزير الداخلية العماني على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الاجتماع سيخرج بعدد من القرارات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك.