قال النائب عبدالوهاب العيسى : نقل لي رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد المطير رسالة من سمو ولي العهد متضمنة دعمه الكامل للحكومة للعمل والانجاز

‏هذه الرسالة الواضحة من سموه تأتي تأكيداً لما نسعى له كنواب في أن تكون هناك حكومة واحدة تدير البلد وهي صاحبة القرار التنفيذي النافذ، خاصة بعد أن اتضح خلال الفترة السابقة أن الكويت تدار بحكومتين في داخل القصر الواحد.

‏وعليه، كان موقفنا المعلن من عدم التعاون رسالة احتجاج سياسي على محاولة نقل صراع الحكومتين الى قاعة عبدالله السالم.

‏فإما دعماً صريحاً واضحاً لحكومة واحدة أو الاستقالة وحل مشاكل الأسرة بعيداً عن الشعب ومجلسه

‏وبما أن الرسالة التي وصلت للمجلس اليوم مضمونها أن في الكويت حكومة واحدة فقط يرأسها سمو الشيخ أحمد النواف بدعم ومباركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بكامل الصلاحيات بدون تعطيل او عرقلة

‏ أصبح الخيار "المرحلي" القادم هو مد يد التعاون للحكومة الحالية بشرط استعجال الملفات العاجلة ومنها تسكين القياديين وإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي الذي عانى خلال الحقبة السابقة من تفشي الفساد وتعطل التنمية