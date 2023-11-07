مريم بندق

أوضح مصدر لـ «الأنباء» أنه لا يوجد ما يستدعي الموافقة على أي طلب بتخفيض إضافي جديد لساعات عمل المرأة الموظفة.

وكشفت عن 13 إجازة وميزة أغلبها مدفوعة الراتب تتمتع بها المرأة الموظفة حاليا.

وأفرد المصدر الإجازات والامتيازات المقررة للموظفات في الحكومة والتي تنشرها «الأنباء» وجاءت كالتالي:

٭ إجازة وضع شهرين براتب كامل.

٭ إجازة الأمومة للموظفة تمنح بعد انتهاء إجازة الوضع بناء على طلبها عبارة عن شهر براتب كامل و3 أشهر بنصف راتب، ويجوز لها قطعها قبل انتهائها.

٭ إجازة رعاية الطفل للموظفة براتب كامل وتعطى بناء على شهادة من المستشفى معتمدة تفيد بأن الأم ترافق طفلها الذي يرقد بالمستشفى.

٭ إجازة مرافقة الزوج: يجوز أن يمنح للموظفة إجازة بمرتب لمرافقة الزوج في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة.

٭ إجازة مرافقة الزوج الديبلوماسي بالخارج: تمنح الموظفة إجازة مرافقة زوج بمرتب كامل اذا كان الزوج يعمل ديبلوماسيا بوزارة الخارجية وتم إيفاده أو ابتعاثه للعمل في المكاتب الملحقة خارج الكويت.

٭ إجازة العدة وتمنح لمدة 4 أشهر و10 أيام براتب.

٭ إجازة رعاية الأسرة والطفولة وتمنح بناء على طلب الموظفة بدون راتب ولا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 4 سنوات.

٭ إجازة رعاية طفل للموظفة وتمنح بناء على المادة 52 من قانون حقوق الطفل وتتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في التصريح بهذه الإجازة على ألا يتجاوز عمر الطفل 18 عاما وتصل الإجازة لمدى سنتين في المرة الواحدة ويجوز تكرارها بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.

٭ تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا، وأوصت اللجنة الفنية المختصة بأن حالتها تتطلب ذلك.

٭ تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل، وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل، تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.

إضافة إلى المميزات التالية:

٭ الرضاعة بواقع ساعتين يوميا لمدة سنتين حسب قانون الطفل.

٭ تخفيض ساعات العمل بأجر للموظفة الحامل في القطاع الحكومي، فقد نص قانون الطفل على التخفيض الوجوبي لساعات العمل اليومية للموظفة الحامل لمدة ساعتين على الأقل اعتبارا من الشهر السادس دون الحاجة للتوجيه الطبي بذلك، كما تم إصدار تعميم من ديوان الخدمة المدنية يقرر حق المرأة بالاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو نهايته.

٭ نظام التغيب الجزئي للموظفة والموظف بصفة عامة بدون أجر بحد أقصى 3 ساعات في اليوم والصادر بتنظيمه قرار من مجلس الخدمة المدنية.