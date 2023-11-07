عاد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى البلاد بعد مشاركته على رأس وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال السعدون ووفد الشعبة البرلمانية نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

وضم وفد الشعبة البرلمانية وكيل الشعبة أ.د.حمد المطر وأمين السر د. محمد المهّان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي، إضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات مشعل العنزي.