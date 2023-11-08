يبحث كل من ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرة، وبايرن ميونيخ الألماني المتوج ست مرات عن حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم، فيما يأمل مان يونايتد الإنجليزي تفادي مزيد من الإحراج. وقبل استقباله براغا البرتغالي، حقق الفريق الملكي ثلاثة انتصارات كاملة، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن نابولي الإيطالي الذي يستقبل أونيون برلين الألماني متذيل الترتيب دون نقاط ضمن المجموعة عينها.



ومع امتلاك 3 نقاط من 3 مباريات، يدرك مدرب براغا أرتور جورج ان التأهل صعب «مازلنا ضمن الصراع لكن تنتظرنا رحلتان صعبتان (ريال مدريد ونابولي). لكن أثبتنا قدرتنا على القتال». ويبدو نابولي في موقف جيد لمرافقة بايرن إلى ثمن النهائي، عندما يستقبل باكرا أونيون برلين الذي خسر 12 مباراة تواليا في مختلف المسابقات ويترنح في منطقة الهبوط في «البوندسليغا»، بعد حلوله رابعا الموسم الماضي. وبدأ الفريق الجنوبي يستعيد البعض من مستواه الذي خوله لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، معولا على أمثال النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.



وفاز نابولي في آخر 4 مواجهات أمام فرق ألمانية دون أن تهتز شباكه.



غلطة سراي لن يستسلم



على غرار ريال، يضع بايرن ميونيخ نصب عينيه التأهل وتحقيق فوز رابع، عندما يستقبل غلطة سراي ضمن المجموعة الأولى بعد أن هزمه 3-1 قبل أسبوعين، في مباراة أظهر فيها فريق مدينة اسطنبول بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم ماورو إيكاردي رغبة الفوز.



ورغم خروجه المحبط أمام بادربورن المتواضع من الدور الثاني في كأس ألمانيا، يتابع الفريق البافاري عروضه القوية، فسحق غريمه بوروسيا دورتموند 4-0 في عقر داره، بعد أن أجهز على دارمتشات 8-0، في ظل تألق مهاجمه الجديد الإنجليزي هاري كين متصدر ترتيب الهدافين. ويتصدر بايرن بفارق 5 نقاط عن الفريق التركي الذي يعتقد مدافعه كان أيهان ان فريقه قادر على مقارعة مضيفه: «وضعنا بايرن تحت كثير من الضغط، ليس فقط في الشوط الأول بل طوال المباراة وصنعنا فرص التسجيل». وبعد صد حارسه الكاميروني أندري أونانا ركلة جزاء في الرمق الأخير، منحته الفوز على كوبنهاغن 1-0، يلتقي الفريقان مجددا في العاصمة الدنماركية التي تشهد عودة ابن أكاديميتها راسموس هويلوند، في وقت حقق «الشياطين الحمر»، الذين يعانون في الدوري، فوزا في الوقت القاتل على فولام عبر البرتغالي برونو فرنانديز.



أرسنال وإنتر لحسم التأهل



وبعد خسارته الجدلية في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، سيكون أرسنال الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى منذ 2017 قريبا من التأهل بحال فوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني ضمن المجموعة الثانية.



ويتصدر «المدفعجية» الترتيب بست نقاط، بفارق نقطة لانس الفرنسي الذي يحل على أيندهوفن الهولندي متذيل الترتيب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأندلسي.



وبحال فوز أرسنال ولانس، سيضمن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بلوغ الأدوار الإقصائية.



وفي المجموعة الرابعة، يأمل ريال سوسييداد مواصلة نتائجه الجيدة عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي بعد أن هزمه 1-0 قبل أسبوعين.



ويتصدر الفريق الباسكي الترتيب بـ 7 نقاط، بالتساوي مع إنتر متصدر الدوري الإيطالي ووصيف المسابقة الذي يحل على سالزبورغ النمساوي صاحب 3 نقاط.



وفي حال فوز سوسييداد وإنتر سيضمنان التأهل معا إلى دور الـ 16.