القاهرة - محمد سامي



يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة اليوم بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، نسخة الموسم الماضي، وذلك في الثامنة مساء بتوقيت الكويت على ستاد القاهرة الدولي، وذلك للموسم الثاني على التوالي، اذ شهدت من قبل في النسخة السابقة فوز «السماوي» بركلات الترجيح.



ويبحث المدير الفني المؤقت للزمالك معتمد جمال عن حل للمعضلة الفنية التي يواجهها اليوم والمتمثلة في العجز الشديد بالخط الدفاعي للفريق بعد القرار التأديبي الأخير بحق ثلاثة من الأعمدة الرئيسية بمراكز الدفاع وهم الحارس محمد صبحي والمدافع مصطفى الزناري والظهير الأيسر أحمد فتوح، بالإضافة إلى الغياب الإجباري بداعي الإصابة للعديد من المدافعين مثل محمد عبدالشافي ومحمود حمدي الونش وعمر جابر ومحمد عبد الغني، وكذلك عبدالله جمعة لعدم الجاهزية البدنية، فيما يغيب أيضا عن الخط الأمامي التونسي سيف الدين الجزيري والجناح مصطفى شلبي لعدم تمام شفائهما واستمرارهما في برامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.



وقد عقد معتمد جمال جلسة مغلقة مع لاعبيه لمطالبتهم بضرورة الفوز على بيراميدز لما سيعطيه ذلك من دفعة معنوية في ظل الظروف السيئة التي يمر بها المارد الأبيض على جميع المستويات من أزمات مالية ونتائج سيئة وإيقاف قيد واضطرابات داخل صفوف الفريق وإقالة للمدير الفني الكولومبي أوسوريو.



وعلى الجانب الآخر، يغيب عن صفوف بيراميدز كل من إبراهيم عادل وإسلام عيسى للإصابة، بينما تحيط الشكوك حول مشاركة مهند لاشين ومحمد الشيبي، فيما يسعى المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو لتكرار سيناريو النسخة الماضية والصعود إلى النهائي لمواجهة الأهلي والثأر من هزيمته في النهائي بنتيجة 1-2 وتحقيق اللقب الاول للفريق الذي صعد لنصات التتويج في السنوات الأخيرة كوصيف لأكثر من بطولة.



وفي شأن الدوري المصري، يخوض الأهلي اليوم في الخامسة مساء أولى مؤجلاته بمواجهة مستضيفه سيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب، اذ يدخل «المارد الأحمر» اللقاء بالعلامة الكاملة وفي رصيده 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يملك سيراميكا 7 نقاط من 5 مباريات يحتل بها المركز 13.