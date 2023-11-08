أعرب مهاجم تشلسي، نيكولاس جاكسون، عن سعادته الغامرة بتسجيل هاتريك في فوز فريقه على مضيفه توتنهام 4-1 في قمة المرحلة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ». وقال جاكسون في تصريح عقب المباراة لشبكة «سكاي سبورتس»: «سعيد للغاية، كانت تلك فترة عصيبة على كل لاعب في الفريق، نحن نعود ببطء شديد، سجلت أول هاتريك لي، أنا سعيد بتحقيق ذلك مع النادي الأكبر في إنجلترا وفي كل مكان». وأضاف: «أريد التحسن دائما والعمل بقوة أكبر، سنواصل العمل، توتنهام يملك ملعبا رائعا وجماهير مذهلة، وبالتالي كنا بحاجة إلى القتال للفوز».



وعن إكمال توتنهام اللقاء بـ 9 لاعبين: «كان الأمر صعبا مع استمرارهم في الحفاظ على خطتهم، نملك لاعبين أصحاب جودة يمنحونا الكرة ونجحنا في الفوز».وكان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر السويدي ديان كولوشيفسكي (6)، لكن تشلسي بقيادة المدرب القديم لتوتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رد برباعية لكول بالمر (35 من ركلة جزاء) وجاكسون (75 و90+4 و90+7) مستغلا النقص العددي في صفوف مضيفه الذي لعب بتسعة لاعبين إثر طرد مدافعيه الدوليين الأرجنتيني كريستيان روميرو (33) والإيطالي ديستيني أوديجي (55). وهي الخسارة الاولى لتوتنهام فتجمد رصيده عند 26 نقطة وفشل في استعادة الصدارة من مان سيتي، وتصدر برصيد 27 نقطة. في المقابل، حقق تشلسي فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 15 نقطة وارتقى الى المركز العاشر.



إسبانيا



نجح خيتافي بـ 10 لاعبين في الفوز على ضيفه قادش 1-0 في المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



الفوز رفع رصيد خيتافي إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.



وعلى صعيد آخر، أقصي نادي غرناطة من مسابقة كأس ملك إسبانيا بعد أن أشرك لاعبا غير مؤهل في فوزه على أروسا من الدرجة الخامسة في الدور الأول، حسبما أفاد الاتحاد الإسباني للعبة. وخاض غرناطة وصيف قاع الترتيب في الدرجة الأولى مباراته في الكأس المحلية مع حارس الفريق الرديف أدريان لوبيس الذي يبلغ 24 عاما في الفوز خارج ملعبه على أروسا 3-0 في الثاني من الشهر الجاري، منتهكا القانون الذي ينص على أن يكون عمر لاعبي الفريق الرديف المشاركين في الكأس 23 عاما أو أقل.



إيطاليا



واصل تورينو انتصاراته بتجاوزه ضيفه ساسوولو 2-1 في آخر مواجهات المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي. وفي مباراة أخرى، استعاد فروزينوني ذاكرة الانتصارات على حساب إمبولي 2-1.