بيروت - ناجي شربل



أعلنت رئيسة جمعية «بيروت ماراثون» مي الخليل لـ «الأنباء»، أن النسخة الـ 19 من سباق ماراثون بيروت الدولي ستقام في موعدها الأحد 12 نوفمبر الجاري في واجهة بيروت البحرية تحت شعار «سباق واحد بقلب واحد».



وذكرت أنها تعقد وفريق العمل الخاص بالجمعية اجتماعات متتالية تسبق العد التنازلي للسباق. مضيفة أن الجمعية «تعمل لتأكيد قيام السباق، في خطوة ودلالة على رفض كسر الإرادة اللبنانية، ونصرة لقضية فلسطين والجنوب اللبناني من خلال حدث يؤكد أحقية وإرادة الحياة لكل الشعوب».



ويتضمن السباق فئات عدة، بينها المسافة الرئيسية 42.195 كيلومترا لعدائي النخبة اللبنانيين واللبنانيات والعدائين المحترفين الأجانب، الى سباقات مصاحبة عدة.



وكان باب الاشتراك للراغبين قد أغلق في 25 أكتوبر الماضي على رقم محدد مسبقا، لا يتجاوز فيه عدد المشاركين 18 ألفا لدواع تنظيمية. وبالطبع لا يركض هؤلاء المسافة كاملة، بل يتوزعون على سباقات مصاحبة.



إلا أن عدد المشاركين في السباق الرئيسي البالغة مسافته 42.195 كيلومترا يرتفع سنويا بخلفية تنافسية، ذلك أن الجمعية تقيم برامج تحضير للعدائين الراغبين في خوض مسافة السباق كاملة، على فترات من أيام السنة وفي مناطق عدة ضمن البرنامج المعروف بـ 542.



وكشف مدير السباقات في الجمعية إعرابي نائل عن «اعتماد مسار مريح للسباق كما في العام الماضي، بما يساعد العدائين والعداءات على تسجيل أرقام قياسية جديدة، ودائما وفق القواعد والشروط المعمول بها في لوائح المسابقات لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى».