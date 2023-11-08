عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة التربية الادارات المدرسية بمراحلها المختلفة بضرورة الحرص على التوثيق الصوتي أو المرئي للمحاضرة أو الندوة وتزويد مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية أو مدير عام التعليم الخاص أو مدير إدارة مدارس التربية الخاصة أو المدير إدارة التعليم الديني كل على حسب الاختصاص بنسخة مرفقة بتقرير عن المحاضرة أو الندوة وذلك تلافيا للخروج عن القواعد والأهداف التربوية للمحاضرات والندوات في المدارس.



وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في نشرة اصدرتها بالإشارة الى نشرة وزارة التربية رقم (350) المؤرخة في 2012/4/15 بشأن إقامة المحاضرات والندوات، وتلافيا للخروج عن القواعد والأهداف التربوية للمحاضرات والندوات المزمع تنفيذها في مدارس وزارة التربية بمراحلها المختلفة يرجى من جميع الاخوة الالتزام بما يلي:



أولا: إعداد خطة سنوية للنشاط المزمع تنفيذه في بداية العام الدراسي تتضمن المحاضرات والندوات المقترح تنفيذها خلال نفس العام الدراسي على أن تشمل:



1 ـ عدد المحاضرات أو الندوات.



2 ـ تحديد عنوان، وأهداف المحاضرة أو الندوة.



3 ـ الأسماء المقترحة للمحاضرين أو المشاركين (اقتراح البدائل المختلفة).



4 ـ تحديد الموعد المقترح لإقامة المحاضرة أو الندوة.



ثانيا: تزويد الجهات المختصة مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية أو (مدير عام التعليم الخاص) أو (مدير إدارة مدارس التربية الخاصة) أو(مدير إدارة التعليم الديني) كل على حسب الاختصاص ـ بنسخة من الخطة المشار اليها لدراستها واعتمادها ومتابعتها مع الاعتماد وإبداء الملاحظات للوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة عن أي مشكلات خلال تنفيذها.



ثالثا: تقديم طلب لعقد المحاضرة أو الندوة المحددة بالخطة المعتمدة قبل فترة أسبوعين من الموعد المحدد لها مع ارفاق (نسخة خطية من موضوع المحاضرة ونقاطها، السيرة الذاتية للمحاضر، ولا ينظر في الطلب بدون تلك المرفقات إلى (مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية) او مدير عام التعليم الخاص) أو (مدير إدارة مدارس التربية الخاصة) أو (مدير إدارة التعليم الديني) كل على حسب الاختصاص.



رابعا: بعد أخذ الموافقة الكتابية لعقد المحاضرة أو الندوة من قبل مدير ادارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية أو مدير عام التعليم الخاص أو مدير إدارة مدارس التربية الخاصة أو مدير إدارة التعليم الديني كل على حسب الاختصاص يتم الإعلان والإعداد لتنفيذ المحاضرة أو الندوة.



خامسا: يتعين تواجد مدير المدرسة أو من يكلفه كتابيا بذلك أو موجه النشاط المدرسي في حضور المحاضرة أو الندوة، ويكون مسؤولا عن التزام المحاضر بالنص الذي سبق وقدمه، ويحق لمدير المدرسة أو من ينوب عنه أو موجه النشاط المدرسي إلغاء المحاضرة أو الندوة إذا لم يلتزم المحاضر أو تطرق النقاش إلى جوانب خارج نطاق أهداف المحاضرة.



سادسا: الحرص على التوثيق الصوتي أو المرئي للمحاضرة أو الندوة وتزويد مدير إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية أو مدير عام التعليم الخاص أو مدير إدارة مدارس التربية الخاصة أو المدير إدارة التعليم الديني كل على حسب الاختصاص بنسخة مرفقة بتقرير عن المحاضرة أو الندوة.



سابعا: الاقتصار على أن يكون المحاضر من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية أو جمعيات النفع العام ذات الصلة بالعملية التعليمية، أو من منتسبي الهيئة التعليمية بوزارة التربية وذلك بعد موافقة إدارة الشؤون التعليمية التابع لها المحاضر.



ثامنا: التأكيد على الالتزام بالنشرة حرصا على حسن سير العملية التعليمية.



تاسعا: على مديري عموم المناطق التعليمية الحرص على متابعة ما ورد بالنشرة تحقيقا للأهداف التربوية المنشودة.